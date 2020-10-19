نواب أميركيون يدعون السيسي للإفراج عن “السجناء السياسيين”

وجه نواب ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي رسالة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حضوه من خلالها على إطلاق سراح من وصفوهم بالسجناء السياسيين.

وقال أكثر من خمسين عضوا في الكونغرس للرئيس المصري إن صون حقوق الإنسان “أمر أساسي في الشراكة الأميركية المصرية”.

وجاء في الرسالة التي شارك في صوغها النائب الديموقراطي التقدمي رو خانا أن “حبس سجناء الرأي من دون وجه حق وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يقوض بشكل أساسي تلك الشراكة وتلك العلاقات”.

وقال خانا في بيان: “حتى في خضم جائحة عالمية، يواصل الرئيس السيسي احتجاز سجناء في سجون خطرة شديدة الاكتظاظ”.

وتابع: “يجب على الرئيس السيسي أن يطلق سراح نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي قبل أن يواجهوا الموت بكوفيد-19 خلف القضبان”.

كذلك وقع الرسالة مرشحان رئاسيان ديموقراطيان سابقان هما بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.

كما أثار أعضاء الكونغرس قضية سناء سيف، الناشطة التي اعتقلت في يونيو من أمام مكتب النائب العام، ووجهت لها اتهامات بـ”إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”، وفق محاميها.