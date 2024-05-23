نواب كوسوفو يؤيدون اتفاق تأجير زنزانات للدنمرك

وافق برلمان كوسوفو اليوم الخميس على اتفاق يقضي بتأجير 300 زنزانة للدنمرك لمساعدة هذه الدولة الاسكندنافية في التعامل مع مشكلة الاكتظاظ في سجونها.

وستُستخدم هذه الزنزانات، التي ستكون في سجن سيتم تجديده في كوسوفو، لاحتجاز المجرمين المدانين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمقرر ترحيلهم من الدنمرك بعد قضاء فترة عقوبتهم.

وعندما تم الإعلان عن الاتفاق لأول مرة في عام 2021، أثار مخاوف إزاء طريقة معاملة هؤلاء السجناء في كوسوفو، لكن الدنمرك أكدت أنه ستتم معاملتهم بنفس الطريقة وستنطبق عليهم نفس القواعد المطبقة في سجونها.

ومن المتوقع أن تحصل كوسوفو على 210 ملايين يورو (228 مليون دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة مقابل 300 زنزانة تقع بالقرب من بلدة جيلان في الجزء الشرقي من البلاد.

وتقول الحكومة إن الأموال ستستخدم لتطوير سجون كوسوفو والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال وزير العدل الدنمركي بيتر هوملجارد‭‭‭ ‬‬‬إن الموافقة نبأ سار وإنه يمكن البدء في تجديد السجن في كوسوفو.

وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن السجون ومراكز الاحتجاز في كوسوفو غالبا ما تشوبها أعمال عنف بين النزلاء فضلا عن الفساد والتعرض لآراء دينية أو سياسية متطرفة ونقص الرعاية الطبية والعنف من قبل موظفي السجن.

وتوصلت حكومتا البلدين إلى الاتفاق في عام 2021 لكن البرلمان لم يتمكن من إقرار القانون حتى الآن بسبب أحزاب المعارضة.

وتمت الموافقة على الاتفاق بأغلبية 86 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.