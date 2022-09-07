الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نوفاتك الروسية للغاز تبيع بعض منتجاتها باليوان الصيني

منذ 12 دقيقة
شركة نوفاتك الروسية

شركة نوفاتك الروسية

A A A
طباعة المقال

قالت شركة الغاز الروسية نوفاتك إنها بدأت في بيع بعض المنتجات النفطية خارج أوروبا باليوان الصيني، لتنضم إلى مساعى روسيا للحد من استخدام الدولار الأمريكي واليورو في التجارة الدولية للبلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ليونيد ميخلسون خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا إن الشركة ستتخلى عن مشروعاتها في لبنان والجبل الأسود وتركز أنشطتها الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن إنتاج نوفاتك من الغاز الطبيعي سيرتفع بنحو 2.5 بالمئة تقريبا هذا العام، بينما من المقرر أن ينخفض إنتاج مكثفات النفط والغاز بنسبة تتراوح من 3 إلى 4 بالمئة.

ونقلت صحيفة ”التايمز“ البريطانية عن باحثين قولهم إن روسيا حققت أرباحا كبيرة وربما غير مسبوقة جراء ”حرب الطاقة“ التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين، حاليا على الغرب لتغطية تكلفة غزو أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، قال مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الفنلندي (كريا) إن الكرملين تحصَّل على نحو 162 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز والفحم منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل ستة أشهر. وأضاف المركز أن موسكو أنفقت نحو 99 مليار دولار على الحرب.

وأشارت الصحيفة في هذا الشأن إلى أن الرقم الدقيق غير معلوم حتى الآن لأنه يعد سرا من أسرار الدولة (روسيا)، موضحة أن ارتفاع أسعار الطاقة كان يعني أن الكرملين كان قادرًا على تضخيم خزائن آلته الحربية حتى في الوقت الذي خفض فيه شحنات الغاز إلى أوروبا ردًّا على العقوبات المفروضة عليه.

وقالت الصحيفة البريطانية ”خفضت روسيا صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 75%، في محاولة لابتزاز أوروبا. ومع ذلك، فإن الزيادات في أسعار الغاز

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الجيش الإيراني
إيران تجري أكبر مناورات عسكرية في تاريخ قواتها البرية
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الجيش الأوكراني يواصل تحقيق الانتصارات في الجنوب
علم روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"حرب الطاقة".. روسيا حققت أرباحا غير مسبوقة منذ بدء غزو أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الإمارات
الإقامة الخضراء.. الإمارات تصدر تعديلات "جوهرية" تتعلق بدخول وإقامة الأجانب