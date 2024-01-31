نوفاك: أسعار النفط الحالية مناسبة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء إن أسعار النفط الحالية تعكس بالشكل المناسب الوضع الحالي للسوق، في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو مليوني برميل يوميا.

ورفض نوفاك التطرق لمزيد من التفاصيل قبل يوم واحد فقط من اجتماع هام لأهم الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا في إطار مجموعة أوبك+ عن بعد.

ويمكن أن يدعو الوزراء، والذين يشكلون لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لاجتماع أوبك+ بالكامل أو تقديم توصيات بشأن السياسة.

قالت مصادر بأوبك+ الأسبوع الماضي إن المجموعة ستقرر على الأرجح مستويات إنتاجها النفطي لأبريل نيسان وما بعده في الأسابيع المقبلة، بينما من السابق لأوانه أن يتخذ اجتماع الخميس قرارات بشأن سياسات إنتاج أخرى.

وقال نوفاك لصحفيين “السوق تحتاج إلى الصمت.. أي تعليق يؤثر بطريقة أو بأخرى على السوق. أريد أن أقول إن السعر الحالي في السوق يعكس الوضع الحالي بالشكل المناسب”.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس\آذار التي يحل أجلها اليوم 0.34 بالمئة إلى 82.59 دولار للبرميل، وانخفض عقد أبريل نيسان الأكثر نشاطا في التداول 24 سنتا إلى 82.26 دولار.

توقعت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس، والتي تقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، في وقت سابق من الشهر الجاري أن يرتفع الاستهلاك العالمي 1.24 مليون برميل يوميا في 2024. وهذا ثالث تعديل بالرفع على التوالي في شهور لكنه أقل من 2.25 مليون برميل يوميا توقعتها أوبك.

وقال نوفاك أيضا إنه لا توجد حاليا محادثات لا مع أوكرانيا ولا الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد اتفاق نقل الغاز الروسي الذي ينتهي بنهاية 2024.

وبموجب الاتفاق البالغة مدته خمس سنوات المتفق عليه بين موسكو وكييف في 2019، تصدر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وتدفع لأوكرانيا مقابل استخدام شبكة خطوط الأنابيب بها.