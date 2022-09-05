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نوفاك: أسواق الطاقة تتسم بضبابية متزايدة في الوقت الحالي

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2022 7:34 مساءً
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين، إن توقعات بنمو اقتصادي عالمي ضعيف كانت وراء قرار موسكو وحلفائها في أوبك+ لخفض إنتاج الخام.

ومتحدثا على شاشات التلفزيون الروسي بعد أن اتفقت مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر تشرين الأول، قال نوفاك إن أسواق الطاقة تتسم بضبابية متزايدة في الوقت الحالي.

وأضاف قائلا “نحن لا نتحدث عن معادلة السعر، لكن عن كفاية المعروض في السوق حتى لا يكون هناك فائض من ناحية، ونقص في الناحية الأخرى”، مضيفا أن دول أوبك+ تفي إلى حد كبير بحصصها الإنتاجية المتفق عليها.

وأصبحت صادرات روسيا النفطية المربحة هدفا رئيسيا للدول الغربية بسبب إجراءات موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا جزئيا يقول إنه سيخفض 90 بالمئة من الصادرات الروسية إلى التكتل المؤلف من 27 دولة عندما يجري تنفيذه بشكل كامل.

وأعلن وزراء مالية مجموعة الدول الغنية السبع الكبرى الأسبوع الماضي عن خطط لفرض سقف لأسعار النفط الروسي.

وقال نوفاك إن تلك الخطط تخلق تقلبات متزايدة في السوق العالمي.

    المصدر :
  • وكالات

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