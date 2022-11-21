الأثنين 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 21 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نوفاك: روسيا لن تنقل الخام أو منتجاته لدول تفرض سقفا للأسعار

منذ ساعة واحدة
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

A A A
طباعة المقال

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الاثنين، إن روسيا “لن تشحن النفط أو منتجاته إلى دول تفرض سقفا لأسعار صادراتها النفطية، وقد تخفض أيضا إنتاج الخام”.

وأكد أن روسيا لا تزال موردا للنفط يمكن التعويل عليه، وأن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المعروض.

وفي 7 أكتوبر الماضي فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا التي تضم الأساس التشريعي لتحديد سقف السعر للإمدادات البحرية للنفط الروسي إلى دول ثالثة. ومن المخطط أن يبدأ سريان مفعول سقف السعر للنفط الروسي في 5 ديسمبر القادم وبالنسبة للمنتجات النفطية – في 5 فبراير القادم. كما يبحث الاتحاد الأوروبي تحديد سقف السعر للغاز الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المسجد الأزرق في هامبورغ
ضربة موجعة لـ"ذراع إيران" الأزرق في ألمانيا
الجيش الروسي يقصف مناطق أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تستهدف مواقع القوات الأوكرانية في زابوريجيا
ميناء الإسكندرية
مصر.. ضبط 18 مليون قرص مخدر في ميناء الإسكندرية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع
المنتخب الإيراني
موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم