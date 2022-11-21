نوفاك: روسيا لن تنقل الخام أو منتجاته لدول تفرض سقفا للأسعار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الاثنين، إن روسيا “لن تشحن النفط أو منتجاته إلى دول تفرض سقفا لأسعار صادراتها النفطية، وقد تخفض أيضا إنتاج الخام”.

وأكد أن روسيا لا تزال موردا للنفط يمكن التعويل عليه، وأن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المعروض.

وفي 7 أكتوبر الماضي فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا التي تضم الأساس التشريعي لتحديد سقف السعر للإمدادات البحرية للنفط الروسي إلى دول ثالثة. ومن المخطط أن يبدأ سريان مفعول سقف السعر للنفط الروسي في 5 ديسمبر القادم وبالنسبة للمنتجات النفطية – في 5 فبراير القادم. كما يبحث الاتحاد الأوروبي تحديد سقف السعر للغاز الروسي.