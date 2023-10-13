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نوفاك يرفض فكرة إنشاء اتحاد للغاز على غرار أوبك

منذ 7 دقائق
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

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أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة أذيعت اليوم الجمعة إلى أنه لا توجد خطط لإنشاء اتحاد دولي للغاز الطبيعي على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول.

روسيا جزء من منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يطلق عليه أحيانا “أوبك الغاز”.

خفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما كان مصدر دخلها الرئيسي من مبيعات الطاقة، بنحو الثلثين وسط تداعيات سياسية بشأن أوكرانيا. وتعمل موسكو على زيادة مبيعات النفط والغاز إلى آسيا وتتطلع إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا.

وقال نوفاك لقناة آر.تي الناطقة بالعربية “لا توجد مناقشات لإنشاء اتحاد (غاز)”. وقال إن عمل المنتدى “يتعلق في الغالب بتبادل وجهات النظر”.

    المصدر :
  • رويترز

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