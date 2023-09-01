رسمياً.. مانشستر سيتي يتعاقد مع البرتغالي نونيز

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون واندرارز لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سيتي دفع لولفرهامبتون نحو 53 مليون جنيه إسترليني (67.20 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 25 عاما.

وقال نونيز “فرصة العمل تحت قيادة بيب جوارديولا، أحد أعظم المدربين على الإطلاق، إلى جانب بعض أفضل اللاعبين في العالم، كانت شيئا لا يمكنني رفضه.

“لقد تعلمت الكثير خلال موسمي في ولفرهامبتون وأنا متحمس لمواصلة التحسن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو البطولة التي يخرج أفضل ما لدي”.

وقال جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون واندرارز إن نونيز كان غائبا عن التدريبات مع الفريق، بعد أن رفض ولفرهامبتون عرض سيتي المبدئي بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد ولفرهامبتون مع نونيز المولود في البرازيل في أغسطس آب الماضي مقابل رسوم انتقال قياسية للنادي بلغت 45 مليون يورو (48.83 مليون دولار) من سبورتنج لشبونة بعقد مدته خمس سنوات.

ولعب نونيز 11 مباراة مع منتخب البرتغال، بعد أن رفض الانضمام لمنتخب بلده الأصلي البرازيل.

وقد سجل هدفا دوليا واحدا في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم ضد تركيا وتم ضمه إلى تشكيلة بلاده في كأس العالم في قطر العام الماضي.

وشارك لاعب الوسط في 34 مباراة بالدوري الممتاز مع ولفرهامبتون الموسم الماضي وبدأ أول مباراتين في الدوري هذا الموسم. وطُرد خلال الهزيمة 4-1 أمام برايتون.