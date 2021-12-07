الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نووي إيران.. استئناف محادثات فيينا الخميس

7 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2021 6:06 مساءً
أرشيفية لمحادثات فيينا

أرشيفية لمحادثات فيينا

A A A
طباعة المقال

أكدت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف يوم الخميس في فيينا.

وقالت إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني انتهى من تحديد موعد استئناف المحادثات في مكالمة هاتفية مع منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن للتقرير من مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت، الإثنين، إن المقترحات التي قدمتها إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة.

وأضافت أن برلين ما زالت ترغب في اتباع المسار الدبلوماسي بشأن هذه القضية لكن الوقت ينفد.

وتابعت، “درسنا المقترحات بعناية وباستفاضة وخلصنا إلى أن إيران انتهكت تقريبا جميع التسويات التي تم التوصل إليها من قبل خلال شهور من المفاوضات الصعبة”.

وذكرت المتحدثة أن المقترحات لا توفر أساسا لنهاية ناجحة للمحادثات.

ومضت قائلة، “ننتظر أن يعود الوفد الإيراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا بمقترحات واقعية”.

    المزيد من أخبار العالم

    أولاف شولتز
    ألمانيا تنفض غبار الحرب عن أوكرانيا بهذه الخطة
    علم أميركا
    أمريكا تحث الدول على طلب المساعدة إذا واجهت هذه الصعوبة
    انتشار جدري القرود يثير قلقا عالميا
    أمريكا توسع القدرة على إجراء اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن