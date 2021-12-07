نووي إيران.. استئناف محادثات فيينا الخميس

أكدت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف يوم الخميس في فيينا.

وقالت إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني انتهى من تحديد موعد استئناف المحادثات في مكالمة هاتفية مع منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن للتقرير من مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت، الإثنين، إن المقترحات التي قدمتها إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة.

وأضافت أن برلين ما زالت ترغب في اتباع المسار الدبلوماسي بشأن هذه القضية لكن الوقت ينفد.

وتابعت، “درسنا المقترحات بعناية وباستفاضة وخلصنا إلى أن إيران انتهكت تقريبا جميع التسويات التي تم التوصل إليها من قبل خلال شهور من المفاوضات الصعبة”.

وذكرت المتحدثة أن المقترحات لا توفر أساسا لنهاية ناجحة للمحادثات.

ومضت قائلة، “ننتظر أن يعود الوفد الإيراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا بمقترحات واقعية”.