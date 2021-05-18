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نووي إيران.. روسيا تكشف عن تطور في محادثات فيينا

18 - مايو - 2021
محادثات فيينا

محادثات فيينا

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كشف مندوب روسيا في المنظمات الدولية، “ميخائيل أوليانوف”، عن وجود تطور في محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود بعض الملفات العالقة التي تحتاج إلى المزيد من الوقت لمعالجتها.

كما قلل “أوليانوف” في تصريحاته من التطور الحالصل في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة، مشيراً إلى أنه تحدث عن وجود تقدم وليس اختراق في عملية التفاوض.

يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة شرعا في نيسان الماضي، في محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية، فيينا، وذلك برعاية أوروبية وبحضور كل من الصين وروسيا.

في غضون ذلك، لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده”، إلى وجود بطئٍ في عمليات التفاوض الجارية، مضيفاً: المحادثات جارية في فيينا عبر اللجان الفنية الثلاث من أجل رفع العقوبات عن إيران وتنفيذ الترتيبات التابعة لهذا الأمر”.

في ذات السياق، أكد “زاده” أن بلاده لن تسمح بتفتيش إضافي لمنشآتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء أبرم اتفاق جديد أم لا نتيجة المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية، كاشفاً أنه إلى الآن لا يوجد اتفاق مبدئي، ولن يتم التوصل إلى اتفاق شامل ما لم يتم التوافق إلى كل النقاط، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية الألماني، “هايكو ماس” قد أشار في وقت سابق إلى أن “الوقت عامل جوهري في مباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني”، مضيفا أن “المباحثات قد تستغرق وقتا طويلا، لكنها تجري في أجواء طيبة”.

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