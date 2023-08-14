نووي إيران.. طهران تؤكد التزامها بحل الخلاف عبر الدبلوماسية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إنها ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للصحفيين في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، الاثنين، إن إيران ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية.

وقال “نريد دائما عودة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015 النووي”.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي منذ سبتمبر أيلول الماضي.

وتفاقمت حدة التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي كان يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني. وفشلت المفاوضات بين إدارة جو بايدن وإيران لاستئناف الاتفاق. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وفي وقت سابق من مارس/آذار الجاري، قالت الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة -في تقرير لها- إن مفتشيها عثروا على جزيئات من اليورانيوم مخصبة بنسبة تزيد على 80%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية. من جهتها، نفت طهران ما ورد في تقرير الوكالة.