الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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"نووي إيران" على رأس أوّل مباحثات بين كوهين وبلينكن

منذ 5 دقائق
وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث هاتفيًا مع نظيره الأميركي

وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث هاتفيًا مع نظيره الأميركي

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه تحدث هاتفيًا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وبحث معه اتفاقيات التطبيع، والجهود المشتركة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

كوهين قال عبر “تويتر”: “لقد تحدثت الآن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وناقشنا قضايا عدة منها أهمية اتفاقيات التطبيع وتوسيعها، وكذلك النشاط المشترك لمنع حصول إيران على أسلحة نووية”.

كما أشار إلى أنّه قال “إن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على رأس أولوياتنا وسنواصل تعزيز العلاقات الخاصة بين البلدين”.

يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، كشفت في تقرير سابق لها، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذره فيها من تجاوز الخطوط الحمراء لواشنطن بشأن عدد من الملفات، وكان على رأسها مسألة حل الدولتين، وضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية.

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