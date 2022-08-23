الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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نووي إيران.. معظم المشاركين في المحادثات يوافقون على اقتراح الاتحاد الأوروبي

منذ دقيقتين
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل

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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية مع إيران توافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني “معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع”.

وأضاف بوريل أن إيران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران على مدار 16 شهرا. وكان بوريل قد قال أمس الاثنين إنه يعتبر رد طهران “معقولا”.

وهناك أمور كثيرة على المحك، إذ من شأن الإخفاق في المحادثات النووية أن يحمل في طياته خطر نشوب حرب إقليمية جديدة مع تهديد إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من تطوير قدراتها إلى حد امتلاك الأسلحة النووية.

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