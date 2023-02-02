الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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نووي إيران يتصدر أجندة زيارة نتنياهو لفرنسا

منذ 14 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، تفاصيل جديدة حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمان نتنياهو إلى باريس.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو، ظهر الخميس، تل أبيب متجهًا إلى باريس، في أول زيارة سياسية له منذ عودته إلى رئاسة الحكومة، وسيلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وذلك بعد محادثة هاتفية جرت بينهما في وقت سابق بعد العملية التي وقعت في القدس المحتلة.

وسيبحث نتنياهو مع ماكرون القضايا السياسية المطروحة، وفي مقدمتها الجهد الدولي لوقف البرنامج النووي الإيراني، وسبل تعزيز وتوسيع اتفاقات إبراهام.

وكان من المفترض أن تكون رحلة نتنياهو الأولى إلى أبو ظبي، إلا أنه تم تأجيلها بعد اقتحام الوزير المتطرف إيتامار بن غفير للمسجد الأقصى، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

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