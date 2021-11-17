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نووي إيران يتصدر مباحثات أول مكالمة للرئيس الإسرائيلي ونظيره الصيني

17 - نوفمبر - 2021
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

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أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني وشي جين بنج الأربعاء، والتي تعتبر أول محادثة هاتفية بين الرئيسين.

وقال مكتب هرتسوج في بيان “جرت المحادثة بروح ودية وإيجابية، وأشار الرئيسان إلى أن المناسبة تاريخية فهي أول مكالمة هاتفية على الإطلاق بين رئيسي الصين وإسرائيل”.

وخلال المحادثات الهاتفية تطرق هرتسوج مع الرئيس الصيني إلى برنامج إيران النووي إحدى أولويات الأمن القومي الإسرائيلي.

وقال مكتب هرتسوج إن الرئيس الإٍسرائيلي شدد خلال المكالمة التي استمرت 40 دقيقة “على ضرورة منع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية”.

كما قال الرئيس الإسرائيلي لنظيره الصيني، إن اتفاقيات إبراهيم، هي النقيض للتام للأنشطة الإيرانية التي تضر وتقوض الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاءت المكالمة الإسرائيلية الصينية قبل استئناف المحادثات النووية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، والهادفة إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في العام 2018 في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني أكد أن “الصين مستعدة لتعميق التعاون مع إسرائيل في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية” مع اقتراب الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات بين البلدين.

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