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نيبال.. مقتل 22 شخصا جراء زلزال بقوة 6.4 درجة غرب البلاد

منذ 9 ثواني
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لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة غرب نيبال (الجمعة 3-11-2023)، وقال شهود إن منازل في المنطقة انهارت واهتزت مبان في نيودلهي بالهند.

وقال مسؤول محلي يدعى هاريش شاندرا شارما “لم نتمكن من إجراء أي اتصال في منطقة مركز الزلزال في جاجاركوت”. وأضاف أن هناك تقارير عن 17 حالة وفاة في المنطقة التي يقطنها نحو 190 ألف نسمة.

وقال سوريش سونار، المسؤول بمنطقة جاجاركوت، لرويترز عبر الهاتف إن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح.

وأضاف “أنا نفسي في العراء. نحن نجمع المعلومات لكن بسبب البرد والليل من الصعب الحصول على معلومات من المناطق النائية”.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن الزلزال وقع الساعة 11:47 مساء (1802 بتوقيت جرينتش) في منطقة جاجاركوت التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان إن السكان شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقال شهود من رويترز إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر. وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أشخاصا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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