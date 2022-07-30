نيجيريا أنفقت 3.8 مليار دولار على دعم الوقود في النصف الأول من 2022

أظهر تقرير لشركة النفط النيجيرية ‭‭)‬‬إن.إن.بي.سي‭‭(‬‬ المملوكة للدولة الأسبوع الماضي أن نيجيريا أنفقت 1.59 تريليون نيرة (3.8 مليار دولار) على دعم الوقود في النصف الأول من العام وراكمت عجزا 1.2 مليار دولار في تمويل مشروعات النفط والغاز.

ويُبرز التقرير، الذي قُدم إلى لجنة تخصيص‭‭ ‬‬الحسابات الاتحادية واطلعت عليه رويترز، متاعب الميزانية النيجيرية الناتجة عن الزيادات في تكاليف الوقود ومحدودية الإنتاج النفطي.

وأظهر التقرير أن شركة النفط النيجيرية لم تحول أموالا إلى الحسابات الاتحادية خلال العام. وفي العام الماضي أنفقت نيجيريا نحو مئة مليار نيرة شهريا على دعم الوقود.

ولم ترد شركة (‬إن.إن.بي.سي) على الفور طلب للتعليق.

كانت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، قد أرجأت إلغاء دعم الوقود في يناير كانون الثاني وسط ارتفاع التضخم في فترة تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وتستورد نيجيريا جميع منتجاتها المكررة بسبب توقف المصافي المحلية منذ سنوات.