نيجيريا بصدد إطلاق رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

قالت وزارة المواصلات الإسرائيلية إن الوزيرة ميري ريجيف وافقت، الأحد، على اتفاق طيران مع نيجيريا يسمح ببدء رحلات جوية مباشرة بين البلدين للمرة الأولى الشهر المقبل.

وسيسمح الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الوزراء في إسرائيل، لشركات الطيران من البلدين بتسيير رحلات جوية بين تل أبيب ومدن في نيجيريا مثل لاجوس وأبوجا.

وقالت الوزارة إنه سيسهل على المسيحيين زيارة القدس. وتشمل الرحلات حاليا توقفا عادة ما يكون في تركيا أو إثيوبيا.

وأفادت الوزارة بأن شركة إير بيس النيجيرية ستكون أول شركة للطيران المباشر لإسرائيل برحلتين أسبوعيا ابتداء من 20 أبريل نيسان.

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن نيجيريا “تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل في مجموعة متنوعة من القطاعات، إلى جانب التوافد الكثيف إلى إسرائيل لزوار الأماكن المقدسة في المسيحية”.

وقالت إن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة “سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين والحكومتين”.