الأحد 4 رمضان 1444 ﻫ - 26 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيجيريا بصدد إطلاق رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

منذ 3 دقائق
مطار-لاجوس-نيجيريا

مطار-لاجوس-نيجيريا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة المواصلات الإسرائيلية إن الوزيرة ميري ريجيف وافقت، الأحد، على اتفاق طيران مع نيجيريا يسمح ببدء رحلات جوية مباشرة بين البلدين للمرة الأولى الشهر المقبل.

وسيسمح الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الوزراء في إسرائيل، لشركات الطيران من البلدين بتسيير رحلات جوية بين تل أبيب ومدن في نيجيريا مثل لاجوس وأبوجا.

وقالت الوزارة إنه سيسهل على المسيحيين زيارة القدس. وتشمل الرحلات حاليا توقفا عادة ما يكون في تركيا أو إثيوبيا.

وأفادت الوزارة بأن شركة إير بيس النيجيرية ستكون أول شركة للطيران المباشر لإسرائيل برحلتين أسبوعيا ابتداء من 20 أبريل نيسان.

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن نيجيريا “تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل في مجموعة متنوعة من القطاعات، إلى جانب التوافد الكثيف إلى إسرائيل لزوار الأماكن المقدسة في المسيحية”.

وقالت إن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة “سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين والحكومتين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمواجهة خطط بوتين النووية
شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك)
تراجع صافي أرباح سينوبك الصينية في 2022 بسبب تأثيرات كورونا
وزارة الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية تتهم "عناصر الإرهاب اليهودي" بحرق منزل بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

محافظ بيروت مروان عبود
بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!
بهاء الحريري
بهاء الحريري يطلق برنامج عمله متمسكاً بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري
عناصر تابعة لحزب الله
بعد توجهه شرقاً.. حزب الله نحو إفريقيا