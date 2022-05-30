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نيجيريا تؤكد 21 إصابة بجدري القرود هذا العام

منذ ساعة واحدة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القرود حول العالم

تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القرود حول العالم

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أكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن نيجيريا أكدت 21 إصابة بجدري القرود منذ بداية العام مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

ويستوطن جدرى القرود في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا وهو إصابة فيروسية تكون خفيفة عادة.

ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس فيما لا يقل عن 19 دولة منذ أوائل مايو أيار ومعظمها في أوروبا. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.

يشار إلى أن العديد من الخبراء البارزين في مجال الأمراض المعدية طالبوا السلطات الصحية العالمية باتخاذ إجراءات أسرع لاحتواء التفشي المتزايد لمرض جدري القردة الذي انتشر في 20 دولة على الأقل.

ويقول الخبراء إن على الحكومات ومنظمة الصحة العالمية عدم تكرار ما حدث من عثرات في بداية جائحة كوفيد-19 والذي أدى إلى التأخر في اكتشاف الحالات، مما ساعد على انتشار الفيروس.

وفي حين أن جدري القردة ليس قابلا للانتقال أو خطيرا بنفس درجة كوفيد-19، يقول هؤلاء العلماء إن هناك حاجة إلى إرشادات أوضح حول كيفية عزل الشخص المصاب، ونصائح أكثر وضوحا عن كيفية حماية المعرضين لخطر الإصابة وتحسين سبل الفحص وتتبع المخالطين.

 

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