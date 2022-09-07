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نيجيريا تتعهّد بإرسال المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

منذ 6 دقائق
علم نيجيريا

علم نيجيريا

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أعلن وزير النفط النيجيري “تيميبري سيلفا” أنّ نيجيريا سيكون بمقدورها إرسال المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول الشتاء القادم.

وبينما تبحث أوروبا عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز الروسي، قال سيلفا إن مشكلات الأمن تؤجل تسليمات المزيد من الغاز في الوقت الحالي، لكنّ نيجيريا ستبني خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري عبر الجزائر إلى أوروبا.

ومتحدثًا في مؤتمر جازتيك في ميلانو، قال سيلفا إن نيجيريا ستّتخد قريبًا القرار النهائي بشأن الاستثمار لبناء البنية التحتية، مضيفًا أن المشروع من المرجح أن يكلّف أكثر من عشرة مليارات دولار.

وقال إن مجموعة إيني الإيطالية للطاقة قد تشارك في المشروع مع شركتي النفط المملوكتين للدولة في نيجيريا والجزائر. ولم يذكر تفاصيل.

وأضاف قائلا “مرحبا بكل من يريد المشاركة”.

    المصدر :
  • رويترز

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