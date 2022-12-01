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نيجيريا تتوقع تحسنا كبيرا في إنتاج النفط قبل نهاية الربع الأول من عام 2023

منذ 55 دقيقة
علم نيجيريا

علم نيجيريا

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في ظل تكثيف الحكومة للجهود الأمنية في دلتا النيجر، قال مستشار الأمن القومي النيجيري الخميس 1\12\2022 إن بلاده تتوقع تحسنا كبيرا في إنتاج النفط قبل نهاية الربع الأول من عام 2023.

وهبط إنتاج البلاد من النفط لما دون المليون برميل يوميا في أغسطس آب، ليسجل أدنى مستوى في عدة سنوات، بسبب زيادة سرقات النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، الأمر الذي أجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج أو وقفه.

إلا أن مستشار الأمن القومي باباجانا مونجونو قال للصحفيين إن الأجهزة الأمنية كثفت جهودها لتحسين الوضع الأمني بالتعاون مع وزارات أخرى.

وقال “نأمل في حدوث تحسن كبير في إنتاج النفط قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل”، دون الإدلاء بأي تفاصيل.

وتبلغ حصة إنتاج نيجيريا المتفق عليها ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) 1.8 مليون برميل يوميا، إلا أن إنتاجها أقل من هذا بكثير، مما حرمها الاستفادة من الطفرة التي شهدتها أسعار النفط هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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