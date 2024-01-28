نيجيريا تعلن مسؤوليتها مقتل عشرات المدنيين في ناساراوا مطلع 2023

أعلن سلاح سلاح الجوي النيجيري، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، عم تبنيه القصف الذي تسبب في مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين قبل عام، وهو الحادث الذي أجرت رويترز تحقيقا بشأنه، معبرا عن أسفه الشديد.

وذكر شهود وزعماء محليون وشكاوى مفصلة أن عشرات رعاة الماشية من قبائل الفولاني قُتلوا في القصف الجوي الذي وقع في يناير كانون الثاني 2023 في ولاية ناساراوا بوسط البلاد في أثناء تفريغهم حمولة من الماشية تم استردادها من السلطات في ولاية مجاورة.

وفي إقرار نادر بالمسؤولية، قالت القوات الجوية إن رئيس أركانها المارشال حسن أبو بكر زار مطلع هذا الأسبوع المناطق المتضررة بعد دراسة التقارير المتعلقة بالحادث.

وقالت القوات الجوية النيجيرية في بيان “ربما قُتل أو أُصيب مدنيون أبرياء عن طريق الخطأ في هذه العملية”.

أضاف البيان “في معرض تعبيره عن أسفه إزاء الحادث، أشار المارشال أبو بكر إلى أن الحادث المؤسف لم يكن متعمدا لكنه كان يستهدف إرهابيين مشتبها بهم ولصوص ماشية بسبب ارتفاع مستوى انعدام الأمن في المنطقة آنذاك”.