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نيجيريا تعمل على الوفاء بحصتها في أوبك بحلول مايو

منذ 41 دقيقة
أوبك

أوبك

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قال وزير الموارد البترولية في نيجيريا تيميبري سيلفا، الاثنين، إن بلاده تعمل على الوفاء بحصتها من إنتاج النفط في منظمة أوبك البالغة 1.8 مليون برميل يوميا بنهاية مايو أيار من العام المقبل.

وقال سيلفا إن نيجيريا لديها طاقة إنتاجية كافية، لكن سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب جعل “الكثير من المنتجين يقررون عدم الضخ في خطوط الأنابيب لأنهم يفقدون الكثير من إنتاجهم”.

وأضاف “بمجرد أن نتمكن من بناء ثقة كافية في أمن خطوط الأنابيب، سيتمكن (المنتجون) بعد ذلك من الضخ في خطوط الأنابيب مرة أخرى. وما إن يحدث ذلك، سنكون قادرين على الوفاء بحصصنا في أوبك”.

    المصدر :
  • رويترز

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