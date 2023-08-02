نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر بعد الانقلاب

أظهرت وثيقة حكومية في النيجر أن إمدادات الكهرباء من نيجيريا عبر خط نقل بيرنين-كيبي الذي تبلغ طاقته 80 ميجاوات تراجعت إلى الصفر، الأربعاء.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 دولة بما فيها نيجيريا، يوم الأحد إغلاق الحدود مع النيجر وحظر الرحلات الجوية التجارية ووقف المعاملات المالية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.

وأدانت الولايات المتحدة إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط أفريقيا مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.

ومنحت إيكواس الأحد قادة الانقلاب في النيجر أسبوعا واحدا لإعادة بازوم إلى السلطة وإلا واجهوا عقوبات واستخداما محتملا للقوة.

وللولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى قوات في النيجر كانت تعمل مع الحكومة التي تقاتل متشددين لهم صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وهناك نحو 1100 جندي أميركي في النيجر يعملون انطلاقا من قاعدتين ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تغيير في الموقف.