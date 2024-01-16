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نيجيريا.. ثمانية قتلى والعديد من المفقودين بعد غرق عبّارة خشبية

منذ 26 دقيقة
خريطة نيجيريا

خريطة نيجيريا

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قالت خدمات الطوارئ المحلية في نيجيريا الثلاثاء إن ثمانية أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وفُقد كثيرون بعد انقلاب عبارة خشبية كان على متنها 100 شخص في شمال غرب البلاد.

وقع الحادث أمس الاثنين 15\1\2024 في ولاية النيجر بينما كان سكان قرية دوجا متجهين إلى سوق في ولاية كيبي المجاورة لبيع الحبوب وقصب السكر.

وحوادث القوارب في الممرات المائية في نيجيريا معتادة وغالبا ما يُعزى ذلك إلى الاكتظاظ وسوء صيانة القوارب.

وقال إبراهيم حسيني المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر إن السبب وراء غرق العبارة المزدحمة هو تغير مفاجئ في اتجاه الرياح.

وأضاف أنه جرى انتشال ثماني جثث وإنقاذ خمسة أشخاص لكن لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين.

    المصدر :
  • رويترز

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