الأربعاء 14 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيجيريا.. سقوط طائرة هليكوبتر فوق منطقة مزدحمة في لاغوس

منذ 47 دقيقة
سيارة تابعة لجهاز الإسعاف في نيجيريا

سيارة تابعة لجهاز الإسعاف في نيجيريا

A A A
طباعة المقال

أعلنت إدارة الطوارئ في نيجيريا أنّ طائرة هليكوبتر سقطت واشتعلت فيها النيران في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا اليوم الثلاثاء.

وذكر إبراهيم فيرينلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، أنّ الطائرة الهليكوبتر سقطت فوق إكيجا، وهي منطقة مزدحمة من المدينة. وقال إن شخصين كانا على متن الطائرة لا يزالان على قيد الحياة بعد أن تمكنت السلطات من إنقاذهما.

وأشار أوليوفيمي أوكي-أوسانينتولو، المسؤول في الهيئة، إلى أنّ الطائرة سقطت على طريق أمام مبنى بنك في لاغوس، وأضاف أنّ أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وقال مكتب الحوادث في نيجيريا، إنه لم يجمع بعد معلومات كافية عن الحادث الذي وقع في نحو الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"من أجل أوكرانيا".. ركَض من أمستردام إلى كييف لشراء سيارات إسعاف
أوكرانيا وبولندا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد تعليقات عن دعم الحرب.. أوكرانيا وبولندا تتبادلان استدعاء السفراء
أذربيجان وأرمينيا
رغم الخلافات.. "تفاؤل" بشأن التوصل إلى "سلام دائم" بين أذربيجان وأرمينيا

الأكثر قراءة

فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
سالم زهران
سالم زهران يحذر من أمر خطير سيطال المخيمات الفلسطينية والسورية!
الشيخ ماهر حمود
هذا القيادي قد يكون وراء ما يحصل في عين الحلوة.. تصريح مفاجئ للشيخ ماهر حمود!؟