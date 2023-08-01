نيجيريا.. سقوط طائرة هليكوبتر فوق منطقة مزدحمة في لاغوس

أعلنت إدارة الطوارئ في نيجيريا أنّ طائرة هليكوبتر سقطت واشتعلت فيها النيران في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا اليوم الثلاثاء.

وذكر إبراهيم فيرينلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، أنّ الطائرة الهليكوبتر سقطت فوق إكيجا، وهي منطقة مزدحمة من المدينة. وقال إن شخصين كانا على متن الطائرة لا يزالان على قيد الحياة بعد أن تمكنت السلطات من إنقاذهما.

وأشار أوليوفيمي أوكي-أوسانينتولو، المسؤول في الهيئة، إلى أنّ الطائرة سقطت على طريق أمام مبنى بنك في لاغوس، وأضاف أنّ أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وقال مكتب الحوادث في نيجيريا، إنه لم يجمع بعد معلومات كافية عن الحادث الذي وقع في نحو الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).