نيجيريا.. مسلحون يخطفون أكثر من 100 شخص في ولاية زامفارا

قال مفوض الإعلام في ولاية زمفارا النيجيرية وسُكان، الاثنين، إن أكثر من 100، بينهم نساء وأطفال، خُطفوا عندما داهم مسلحون أربع قرى في الولاية الواقعة في الشمال الشرقي أمس الأحد.

وأصبح الخطف شائعا في شمال غرب نيجيريا، إذ تقوم عصابات متنقلة من المسلحين بخطف أناس من القرى والطرق السريعة والمزارع وتطالب أقاربهم بدفع فدى.

وقال مفوض الإعلام في زامفارا، إبراهيم دوسارا، وأحد السكان المحليين إن أكثر من 40 شخصا خُطفوا من قرية كنوا في منطقة زورمي الحكومية المحلية في زامفارا.

وأضاف الساكن، الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن 37 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، خُطفوا من كوابر في المنطقة نفسها.

وقال أحد سكان قرية كنوا “قرية كنوا الآن مهجورة، انقسم قطاع الطرق إلى مجموعتين وهاجموها. خطفوا أطفالا تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما ونساء”.

وقال السكان في يانكابا وجيدان جوجا بمنطقة مارادون الحكومية المحلية، إن 38 شخصا على الأقل خُطفوا أثناء عملهم في مزارعهم.

واتهم مفوض الإعلام دوسارا المسلحين باستخدام المخطوفين دروعا بشرية في مواجهة الغارات الجوية للجيش.