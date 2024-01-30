نيجيريا.. مسلحون يخطفون 6 طلاب و3 مدرسين جنوب غرب البلاد

قالت حكومة ولاية إيكيتي النيجيرية الثلاثاء إن مسلحين خطفوا ستة طلاب وثلاثة مدرسين من مدرسة في الولاية الواقعة بجنوب غرب البلاد مساء أمس الاثنين 29\1\2024، في أول حالة اختطاف من نوعها يتم الإبلاغ عنها هذا العام.

ودأبت عصابات مسلحة على خطف قرويين ومسافرين على الطرق وطلاب من أجل الحصول على فدى، في الوقت الذي تعاني فيه أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان من انعدام الأمن على نطاق واسع والذي يشمل أيضا تمردا إسلاميا مسلحا طويل الأمد في شمال شرق البلاد.

وقالت حكومة ولاية إيكيتي في بيان إن عملية الخطف الأحدث وقعت عندما كان الطلاب والمدرسون في طريق العودة من رحلة داخلية مساء أمس الاثنين 29\1\2024. وتم اختطاف سائق الحافلة أيضا.

وأضافت الولاية في البيان أن أجهزة الأمن بدأت عملية لملاحقة الخاطفين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها أو تكشف عن مطالب بخصوص الفدى.

ويخضع الرئيس بولا تينوبو، الذي ينصب تركيزه على إنعاش الاقتصاد المتعثر، لتدقيق متزايد بسبب موجة الاختطاف في أنحاء نيجيريا بما في ذلك حادث وقع على مشارف العاصمة أبوجا هذا الشهر.