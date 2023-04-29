نيجيريا.. مسلحون يطلقون سراح 74 طفلا

قال أولياء أمور ومسؤول قروي، السبت، إن مسلحين في نيجيريا أطلقوا سراح 74 من بين ما يربو على 80 طفلا خطفوهم هذا الشهر في ولاية زامفارا بشمال غرب البلاد بعد دفع فدى.

وهاجمت عصابات مسلحين مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا خلال السنوات القليلة الماضية فيما يواصل الإسلاميون المتشددون شن الهجمات في الشمال الشرقي.

وقال اثنان من أولياء الأمور في قرية وادزاماي بولاية زامفارا إن كلا منهما دفع 20 ألف نايرا (43.50 دولار) وإن أطفالهما من بين من أطلق سراحهم أمس الجمعة ويعانون من سوء تغذية شديد.

وقال مسؤول قروي في وادزاماي إن 11 شخصا ما زالوا مخطوفين وإن اثنين قُتلا في أثناء محاولة الفرار من الخاطفين.

وذكر متحدث أن الشرطة في زامفارا ليس بوسعها التعليق الآن.

وكثيرا ما يحتجز الخاطفون في نيجيريا ضحاياهم لشهور في الغابة ما لم تُدفع الفدية كما يطالبون القرويين بإتاوات للسماح لهم بالزراعة وحصاد المحاصيل.