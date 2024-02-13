نيجيريا.. مسلحون يقتلون أربعة أشخاص ويختطفون أكثر من 40 في ولاية زامفارا

أفادت الشرطة وسكان، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أن مسلحين قتلوا أربعة أشخاص، منهم شرطيان، وخطفوا ما لا يقل عن 40 آخرين في هجوم على بلدة كاورا نامودا بولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا.

وأكد المتحدث باسم شرطة الولاية يزيد أبو بكر وقوع الهجوم، وقال إنه تم نشر تعزيزات في منطقة كاسوار داجي بالبلدة التي وقع فيها الحادث.

وأبلغ سكان رويترز عبر الهاتف بأن الحادث بدأ بهجوم على مركز الشرطة في البلدة.

وقال حسيني محمد “خطفوا أكثر من 40 امرأة وطفلا وبعض الرجال المسنين”.

وقال هاميسو كاسوا داجي، الذي يرأس نقابة النقل في البلدة، لرويترز إن المهاجمين خطفوا ابنه واثنين من أحفاده.

وأضاف “منزلي مجاور لمركز الشرطة. بدأ قطاع الطرق بمهاجمة مركز الشرطة، واستمروا لعدة دقائق حتى قتلوا شرطيين واثنين من المدنيين الآخرين… ثم توجهوا إلى منزلي… أخذوا ابني واثنين من أحفادي”.