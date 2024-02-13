الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيجيريا.. مسلحون يقتلون أربعة أشخاص ويختطفون أكثر من 40 في ولاية زامفارا

منذ 5 دقائق
الشرطة النيجيرية

الشرطة النيجيرية

A A A
طباعة المقال

أفادت الشرطة وسكان، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أن مسلحين قتلوا أربعة أشخاص، منهم شرطيان، وخطفوا ما لا يقل عن 40 آخرين في هجوم على بلدة كاورا نامودا بولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا.

وأكد المتحدث باسم شرطة الولاية يزيد أبو بكر وقوع الهجوم، وقال إنه تم نشر تعزيزات في منطقة كاسوار داجي بالبلدة التي وقع فيها الحادث.

وأبلغ سكان رويترز عبر الهاتف بأن الحادث بدأ بهجوم على مركز الشرطة في البلدة.

وقال حسيني محمد “خطفوا أكثر من 40 امرأة وطفلا وبعض الرجال المسنين”.

وقال هاميسو كاسوا داجي، الذي يرأس نقابة النقل في البلدة، لرويترز إن المهاجمين خطفوا ابنه واثنين من أحفاده.

وأضاف “منزلي مجاور لمركز الشرطة. بدأ قطاع الطرق بمهاجمة مركز الشرطة، واستمروا لعدة دقائق حتى قتلوا شرطيين واثنين من المدنيين الآخرين… ثم توجهوا إلى منزلي… أخذوا ابني واثنين من أحفادي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

راتكليف
الدورى الإنجليزي يوافق على صفقة الاستحواذ على مانشستر يونايتد
نازحون فلسطينيون
رويترز: فلسطينيون يعودون أدراجهم من رفح خشية هجوم إسرائيلي
البيت الأبيض
البيت الأبيض: أمريكا ليس لديها أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن في غزة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟