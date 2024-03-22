نيجيريا.. مسلحون يقتلون 21 على الأقل ويخطفون آخرين

أفاد سكان وزعيم محلي اليوم الجمعة 22 آذار/مارس الجاري، إن مسلحين قتلوا 21 شخصا على الأقل في ولاية النيجر بشمال غرب نيجيريا خلال هجوم على سوق مزدحمة في أحدث واقعة عنف من جانب عصابات مسلحة.

ويأتي الهجوم في أعقاب حادث خطف جماعي لتلاميذ مدرسة هذا الشهر وعدد من عمليات الخطف الأخرى في كادونا.

وقال الحاجي عيسى باوالي، وهو زعيم محلي بمنطقة ماداكا الريفية بولاية النيجر، إن مسلحين دخلوا السوق أمس الخميس وأطلقوا النار عشوائيا، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وأضاف باوالي “لم يسلم أحد، قتلوا واختطفوا الناس”، موضحا أن المسؤولين يجمعون معلومات عن القتلى والمفقودين.

لكن ثلاثة من السكان قالوا إن 21 شخصا على الأقل قتلوا.

وقال عبد الغني علي، وهو شاهد على الواقعة “بينما أتحدث إليكم، تأكد مقتل نحو 21 شخصا”.

وأضاف في مكالمة هاتفية لرويترز “إنهم (المسلحون) لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل أشعلوا النار في المتاجر والمركبات، والعيادة المتواجدة بمنطقة السوق”.

وأكد مفوض ولاية النيجر للأمن الداخلي بيلو عبد الله محمد وقوع الهجوم لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأصبحت عمليات الخطف مقابل فدى، والتي تقوم بها عصابات إجرامية ليس لها أي انتماء أيديولوجي، حدثا شبه يومي، خاصة في شمال نيجيريا، حيث يتعين على الأسر والمجتمعات حشد مدخراتها لدفع الفدى، مما يجبرها في كثير من الأحيان على بيع الأراضي والماشية والحبوب حتى تتمكن من الإفراج عن أحبائها.