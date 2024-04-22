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نيجيريا.. مسلحون يقتلون 6 جنود نيجيريين في كمين شمال البلاد

منذ ساعة واحدة
الجيش النيجيري - أرشيفية

الجيش النيجيري - أرشيفية

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قال الجيش النيجيري (الاثنين 22-4-2024) إن ستة جنود من الجيش النيجيري لاقوا حتفهم في كمين برصاص مسلحين أثناء قيامهم بدورية في ولاية النيجر في شمال البلاد يوم الجمعة، في أحدث خسارة تلحق بالجيش على يد عصابات إجرامية مسلحة.

وبعيدا عن قتال المتشددين الإسلاميين في شمال شرق البلاد، جرى استدعاء الجيش النيجيري للتصدي للتهديد في المناطق الشمالية والوسطى الذي تفرضه العصابات الإجرامية التي تقتل وتخطف قرويين وتلاميذ مدارس.

وقال متحدث باسم الجيش النيجيري، الميجور جنرال أونيما نواتشوكو، في بيان في وقت متأخر من أمس الأحد إن قوات الفرقة الأولى كانت في دورية قتالية في قرية كاراجا في منطقة تابعة لإدارة شيرورو المحلية بولاية النيجر عندما سقطت في كمين لكمين.

وتقع منطقة شيرورو الريفية إلى حد كبير في ولاية النيجر. وتهاجم عصابات مسلحة، معروفة محليا باسم قطاع الطرق، القرى وأفراد الأمن.

وقال نواتشوكو إن القوات تلاحق المسلحين الذين فروا بعد مقتل أعضاء آخرين في العصابة على أيدي جنود والاستيلاء على معداتهم.

    المصدر :
  • رويترز

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