الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيجيريا.. مقتل العشرات في هجوم لـ"قطاع الطرق"

8 - ديسمبر - 2021
عناصر من القوات الأمنية في نيجيريا

عناصر من القوات الأمنية في نيجيريا

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة والسكان في نيجيريا، بأن عشرات المواطنين في حافلة بولاية سوكوتو، لقوا حتفهم حرقا، بعد أن أضرم مسلحون النار في حافلة، ما أدى لاحتراقها.

وقال سانوسي أبو بكر، المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو الشمالية الغربية، إن الحافلة كانت تقل 24 راكبا عندما أضرم مسلحون النيران فيها، وإن 7 أشخاص نجوا مصابين ونقلوا إلى المستشفى.

في حين نقلت “رويترز” عن اثنين من السكان الذين وصلوا إلى مكان الحادث وساعدا في انتشال الجثث قولهم إن “الحافلة كانت مكتظة، وأن الجثث أحرقت بشكل يتعذر التعرف عليه”، حيث “أحصوا أجزاء من أجساد ما لا يقل عن 30 شخصا، من بينهم نساء وأطفال”.

وأشار بعض السكان إلى أن “القرويين تعرضوا لكمين على طريق يربط منطقة سابون بيرني الحكومية المحلية وقرية جيدان باوا في ولاية بورنو”، وفق “رويترز”.

وشن مسلحون معروفون محليا باسم قطاع الطرق في العام الماضي هجمات عنيفة استهدفت القرويين والمسافرين على الطرق السريعة وخطفوا المئات من تلاميذ المدارس طلبا للفدية في شمال البلاد، إذ يتحرك قطاع الطرق على دراجات نارية، ومن المعروف أنهم يختبئون في الغابات، حيث غالبا ما يحتفظون بالضحايا المختطفين في انتظار دفع الفدية.

    المزيد من أخبار العالم

    أولاف شولتز
    ألمانيا تنفض غبار الحرب عن أوكرانيا بهذه الخطة
    علم أميركا
    أمريكا تحث الدول على طلب المساعدة إذا واجهت هذه الصعوبة
    انتشار جدري القرود يثير قلقا عالميا
    أمريكا توسع القدرة على إجراء اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن