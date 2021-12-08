نيجيريا.. مقتل العشرات في هجوم لـ"قطاع الطرق"

نقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة والسكان في نيجيريا، بأن عشرات المواطنين في حافلة بولاية سوكوتو، لقوا حتفهم حرقا، بعد أن أضرم مسلحون النار في حافلة، ما أدى لاحتراقها.

وقال سانوسي أبو بكر، المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو الشمالية الغربية، إن الحافلة كانت تقل 24 راكبا عندما أضرم مسلحون النيران فيها، وإن 7 أشخاص نجوا مصابين ونقلوا إلى المستشفى.

في حين نقلت “رويترز” عن اثنين من السكان الذين وصلوا إلى مكان الحادث وساعدا في انتشال الجثث قولهم إن “الحافلة كانت مكتظة، وأن الجثث أحرقت بشكل يتعذر التعرف عليه”، حيث “أحصوا أجزاء من أجساد ما لا يقل عن 30 شخصا، من بينهم نساء وأطفال”.

وأشار بعض السكان إلى أن “القرويين تعرضوا لكمين على طريق يربط منطقة سابون بيرني الحكومية المحلية وقرية جيدان باوا في ولاية بورنو”، وفق “رويترز”.

وشن مسلحون معروفون محليا باسم قطاع الطرق في العام الماضي هجمات عنيفة استهدفت القرويين والمسافرين على الطرق السريعة وخطفوا المئات من تلاميذ المدارس طلبا للفدية في شمال البلاد، إذ يتحرك قطاع الطرق على دراجات نارية، ومن المعروف أنهم يختبئون في الغابات، حيث غالبا ما يحتفظون بالضحايا المختطفين في انتظار دفع الفدية.