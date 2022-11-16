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نيجيريا.. مقتل 12 شخصا في هجوم لمسلحين على قرويين

منذ 45 دقيقة
سيارة تابعة لجهاز الإسعاف في نيجيريا

سيارة تابعة لجهاز الإسعاف في نيجيريا

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قال سكان وحاكم ولاية بلاتو بشمال نيجيريا، الأربعاء، إن مسلحين قتلوا 12 على الأقل في هجوم على قرية في الولاية، في أحدث هجوم دام يغذيه الضغط المتزايد على موارد الأراضي في البلاد.

وأصبح العنف بين المزارعين ورعاة الماشية شائعا بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية، إذ أدى النمو السكاني إلى توسيع المنطقة المخصصة للزراعة، مما يترك مساحة أقل للبدو الرحل من أجل الرعي.

وقال برنارد ماتور، أحد السكان المحليين، إن المسلحين هاجموا قرية مايكاتاكو في ولاية بلاتو، مساء الاثنين، وقتلوا 12 على الأقل.

وأضاف ماتور أن الهجوم غير المبرر كان للاستيلاء على أراضيهم، على غرار ما فعله رعاة في قرى مجاورة.

وقال سيمون باكو لالونج، حاكم الولاية، إن 11 قتلوا في الهجوم. وأضاف أن تزايد الهجمات وتدمير المحاصيل الزراعية والماشية والممتلكات الأخرى في الولاية أصبح مقلقا ويحتاج لفحص.

وتسببت اشتباكات بين رعاة ومزارعين في ولاية بينوي النيجيرية الشهر الماضي في مقتل 23 على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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