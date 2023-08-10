نيجيريا.. مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين في هجوم مسلّح على قريتين

أعلنت الشرطة النيجيرية أنّ 20 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب آخرون بأعيرة نارية اليوم الخميس، بعدما هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو الواقعة في وسط نيجيريا، حيث يشيع العنف بين مربي الماشية والمزارعين.

وقال المتحدث باسم شرطة بلاتو، ألفريد ألابو، إن الهجومين وقعا في الساعات الأولى من اليوم الخميس، حينما هاجم مسلحون مجهولون قرية تاجوام لاورو وقتلوا 17 شخصًا بالرصاص، قبل قتل ثلاثة آخرين في قرية لايووك المجاورة.

وذكر ألابو في بيان: “أُصيب عدة أشخاص آخرين في الهجومين بإصابات متفاوتة الخطورة من أعيرة نارية”، وطالب السكان بالهدوء وتعهد بالقبض على الجناة ومحاكمتهم.

وغالبًا ما يوصف العنف بأنه عنف ديني عرقي، إذ يشتبك مربو الماشية الذين يغلب عليهم المسلمون مع المزارعين الذين يغلب عليهم المسيحيون.

لكن كثيرًا من الخبراء والساسة يقولون إن تغير المناخ والتوسع في الزراعة يحدثان حالة من التنافس على الأراضي، وهو ما يدفع المزارعين ومربي الماشية إلى دخول صراع، بغض النظر عن العقائد أو الأعراق.