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نيجيريا.. مقتل 30 شخصا في هجمات بولاية بلاتيو

منذ 11 دقيقة
خريطة نيجيريا

خريطة نيجيريا

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قال متحدث باسم المجتمع المحلي إن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا وأصيب عدد آخر في ولاية بلاتيو بوسط بنيجيريا ضمن سلسلة من الهجمات بمحيط بلدة مانجو رغم حظر التجوال الذي تفرضه حكومة الولاية.

والهجمات بين المزارعين والرعاة والصراعات الطائفية شائعة في وسط نيجيريا، وهي منطقة نائية ذات تنوع عرقي وديني تعرف باسم “الحزام الأوسط” حيث أودت دائرة من العنف بحياة مئات الأشخاص في السنوات القليلة الماضية.

وجاءت أحدث أعمال العنف أمس الأربعاء بعد أن أسفر هجوم في ديسمبر كانون الأول عن مقتل ما لا يقل عن 140 شخصا. وفي 23 يناير كانون الثاني، جرى فرض حظر التجوال من الغروب وحتى الشروق.

ولم يرد متحدث باسم شرطة بلاتيو على الفور على طلب للتعليق بشأن الهجمات التي جرت على مدى يومين.

    المصدر :
  • رويترز

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