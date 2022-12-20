نيجيريا.. مقتل 38 قروياً في هجوم لمسلحين شمال البلاد

قال سكان وجماعة محلية الثلاثاء إن 38 قرويا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم لمسلحين في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

وقال لوكا بنيات، المتحدث باسم اتحاد شعوب جنوب كادونا، إنه خلال الهجوم الذي بدأ في وقت متأخر من ليل الأحد 18\12\2022، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين 19\12\2022، أطلق مسلحون النار على الناس وأضرموا النيران فيما لا يقل عن 100 منزل.

وقال أحد السكان يدعى جيسين جوزيف إن المهاجمين قتلوا بعض الأشخاص بالمناجل.

وقال بنيات إن 12 ناجيا من الهجمات في منطقة الحكومة المحلية في كاورة يتلقون العلاج في المستشفى.

وهاجمت عصابات من المسلحين مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا في السنوات القليلة الماضية كما يواصل متشددون إسلاميون شن هجمات في الشمال الشرقي.

وقال بنيات إن 46 شخصا قتلوا في هجمات بلا مبرر في جنوب كادونا في الأيام الخمسة الماضية وإن متطوعين يبحثون عن مفقودين.

وشاهد قرويون “رعاة ماشية غرباء” يقيمون مخيما بالقرب من المنطقة في الأيام التي سبقت بدء الهجمات.

وقال بنيات في بيان يوم الاثنين 19\12\2022 “الآلاف… يغادرون منازلهم بأعداد كبيرة (نازحين داخليا) إلى أي منطقة قد يجدون فيها قدرا من الأمان”.

وأضاف “ندين عودة ظهور هذه المذابح الجماعية وندعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها عن تأمين الأرواح والممتلكات وإلا فعليها أن تغادر الساحة”.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة النيجيرية على الفور على طلب للتعليق.