الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 ﻫ - 22 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيجيريا.. مقتل 40 في هجوم لمسلحين في ولاية بلاتو

منذ 7 دقائق
نيجيريا

نيجيريا

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة وسكان اليوم الثلاثاء إن 40 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في هجوم شنه مسلحون على قرية زوراك في ولاية بلاتو بشمال وسط نيجيريا، حيث تنتشر الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

وقال ألفريد ألابو، المتحدث باسم شرطة ولاية بلاتو، إن المسلحين، الذين يشار إليهم غالبا محليا باسم العصابات، فروا من هجوم شنه أفراد الأمن في غابة بنجالالا بمنطقة واسي المحلية بالولاية، فهاجموا قريتي زوراك وداكاي في وقت متأخر أمس الاثنين.

وقال ألابو في بيان إن قوات الأمن قتلت سبعة من المهاجمين، لكن أفراد العصابات الفارين قتلوا تسعة أشخاص وأحرقوا ستة منازل.

وقال سكان إن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. وقالوا لرويترز إن عشرات المسلحين اقتحموا القرية على دراجات نارية وأطلقوا النار عشوائيا وخطفوا عددا غير محدد من الأشخاص وأضرموا النار في المنازل.

وقال بابانجيدا عليو، أحد سكان زوراك الفارين “حين دخلوا قريتنا، بدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع على أي شخص يرونه. وقتلوا أكثر من 40 شخصا دون أي رحمة. وتمكنت من الفرار إلى قرية مجاورة. وحتى الآن، لم أر الكثير من أفراد عائلتي”.

وقال ألابو إن قيادة شرطة ولاية بلاتو عززت انتشار أفراد الشرطة في المنطقة لتأمين القرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب وروبرت أوبراين
غزة تحت النار
مستشار ترامب يدعو لفرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية
فلسطين - أيرلندا
غزة تحت النار
رويترز: أيرلندا ستعلن الأربعاء اعترافها بدولة فلسطين
السعودية والولايات المتحدة
مسؤول أمريكي: نقترب من اتفاق أمريكي سعودي يشمل الأمن والطاقة النووية المدنية

الأكثر قراءة

سيخ شاورما
عليكم الحذر.. كارثة صحية في الشاورما في هذه المناطق!
عناصر من الجيش اللبناني قرب شاحنة مسدسات مهربة
صور.. الجيش اللبناني يكشف تفاصيل شاحنة المسدسات المهربة
ميشال عون وجبران باسيل
عون لباسيل: "طوّل بالك على آلان"