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نيجيريا.. مقتل 7 مصلين بهجوم مسلح على مسجد بولاية كادونا

منذ 50 دقيقة
نيجيريا- أرشيفية

نيجيريا- أرشيفية

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قالت الشرطة النيجيرية، السبت، إن سبعة مصلين على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون على مسجد في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

وقال منصور هارونا المتحدث باسم شرطة كادونا عبر الهاتف إن الهجوم وقع في قرية سايا النائية بمنطقة حكومة إيكارا المحلية بولاية كادونا في وقت متأخر الليلة الماضية بينما كان المصلون يستعدون لأداء الصلاة.

وأضاف هارونا أن اثنين آخرين أصيبا خلال الهجوم ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعاثت العصابات المسلحة فسادا في شمال غرب نيجيريا خلال السنوات الثلاث المنصرمة وخطفت الآلاف وقتلت المئات وجعلت السفر برا أو العمل في مجال الزراعة غير آمن في بعض المناطق.

وتسببت هذه الهجمات في إرباك قوات الأمن النيجيرية المنهكة بسبب مكافحتها تمردا يشنه إسلاميون متشددون مستمرا منذ 14 عاما في شمال شرق البلاد إلى جانب الاشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة والصراعات الطائفية في المنطقة الوسطى وتزايد الهجمات التي تشنها جماعة انفصالية في الجنوب الشرقي.

    المصدر :
  • رويترز

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