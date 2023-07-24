الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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نيجيريا.. مقتل 8 على الأقل في انفجار شاحنة وقود

منذ ساعتين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا - أرشيفية

انفجار شاحنة وقود في نيجيريا - أرشيفية

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أعلنت الشرطة في نيجيريا اليوم الإثنين، مقتل ثمانية على الأقل بسبب انفجار شاحنة وقود في جنوب غرب البلاد، أثناء محاولة السكان سحب بنزين منها.

وأضافت الشرطة أنّ الشاحنة تعرضت لحادث ليل أمس الأحد، في أحد أحياء ولاية أوندو، مما تسبب في انقلابها على جانبها بعد أن حادت عن الطريق.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أوندو: “بعض الناس ذهبوا إلى هناك للحصول على الوقود، وأثناء ذلك انفجرت الشاحنة”.

يشار إلى أنّ أسعار البنزين في نيجيريا زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها منذ رفع الدعم الذي ظل قائمًا لعقود في مايو/ أيار، مما أثر سلبًا على قائدي المركبات والأسر والشركات الصغيرة التي تستخدم مولدات كهربائية تعمل بالبنزين.

    المصدر :
  • رويترز

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