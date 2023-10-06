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نيجيريا.. مسلحون يختطفون 9 أشخاص شمال غرب البلاد

منذ 10 دقائق
مسلحون في نيجيريا

مسلحون في نيجيريا

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أفاد سكان في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا أن مسلحين اختطفوا ما لا يقل عن تسعة في هجوم اليوم الجمعة.

وتنتشر عمليات خطف تنفذها عصابات مسلحة في شمال غرب البلاد للحصول على فدية بسبب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وانتشار الأسلحة غير القانونية.

ولم ترد شرطة ولاية زامفارا وحكومتها المحلية على طلبات من رويترز للتعليق اليوم الجمعة.

وأفاد سكان في المنطقة بأن المسلحين اقتحموا قريتهم في غارة بالصباح الباكر وهم يركبون دراجات نارية.

وقال أحد السكان لرويترز عبر الهاتف إن المسلحين اختطفوا طفليه واقتادوهما إلى وجهة مجهولة. كما اختطف المسلحون خمسة أفراد من أسرة فرد آخر من السكان وسرقوا قطيع ماشيته أيضا.

والهجمات التي يشهدها شمال غرب نيجيريا هي جزء من انتشار واسع لانعدام الأمن في البلاد التي تشهد حمل جماعات إسلامية للسلاح منذ 14 عاما في الشمال الشرقي وأعمال عنف من عصابات وانفصاليين في الجنوب الشرقي. كما تنشب بشكل متكرر اشتباكات بين المزارعين والرعاة يسقط فيها قتلى ومصابون.

    المصدر :
  • رويترز

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