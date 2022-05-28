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نيجيريا.. 31 قتيلا في تدافع عند كنيسة بولاية ريفرز

منذ 7 ساعات
الشرطة في نيجيريا

الشرطة في نيجيريا

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قالت الشرطة النيجيرية إن ما لا يقل عن 31 شخصا لقوا حتفهم، اليوم السبت؛ إثر تدافع عند كنيسة في ولاية ريفرز بجنوب البلاد.

وقالت جريس إرينج-كوكو المتحدثة باسم شرطة الولاية، إن مئات أتوا إلى الكنيسة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت؛ للحصول على الطعام واقتحموا البوابة؛ مما تسبب في حدوث التدافع.

وأضافت: ”نفد صبر البعض وبدأوا في التدافع؛ ما أدى إلى حدوث عمليات دهس. الشرطة موجودة في الموقع وتراقب الوضع، بينما يتم التحقيق في الواقعة“.

وتعاني نيجيريا من تدهور أمني نتيجة هجمات مسلحة يقوم بها بين الفينة والأخرى تنظيم “بوكو حرام” المسلح، ونزاعات بين الرعاة والمزارعين، وأخرى بين مافيا تجّارة السلاح.

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