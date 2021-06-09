نيد برايس: منخرطون بشأن لبنان ونسعى لإرسال مساعدات

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تبذل جهوداً لمنع وقوع أعمال عنف جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما تحدث عن ضرورة إيصال المساعدات إلى سوريا، وعبر عن قلقه بشأن عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال برايس في مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأميركية تواصل الحديث مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ودول المنطقة “لتفادي التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين”، داعياً الجانبين إلى عدم اتخاذ إجراءات تؤجج الوضع وتعيد أعمال العنف.

وأضاف أنه بمنح المساعدات للفلسطينيين “لا نريد تمكين حماس من العودة إلى تأجيج العنف”، مؤكدا أن “هدفنا هو أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس القدر من الحرية والسلام والازهار والكرامة”.

وأكد التزام الإدارة بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وبشأن الوضع في سوريا مع انتظار قرار لمجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر المنافذ السورية لآلاف المحتاجين لها، قال برايس: “من الأهمية بمكان أن يقوم المجلس بالشيء الصحيح ويجدد العمل بنقاط عبور المساعدات الإنسانية”.

وحول الوضع في لبنان، قال: “منخرطون بشكل كبير بشأن لبنان والسفير ديفيد هيل كان هناك منذ أسابيع ونسعى لإرسال مساعدات إنسانية”.

وعن إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تزودها بعد بالمعلومات التي تحتاجها بشأن موادها النووية المحتملة غير المعلنة، قال” “قلقون إلى حد كبير لعدم إعطاء إيران حتى الآن أجوبة للوكالة وندعوها للقيام بذلك فوراً”.