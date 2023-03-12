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نيكاراغوا تعلن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الفاتيكان

منذ 8 دقائق
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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أعلنت وزارة خارجية نيكاراغوا تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان، بعد أنباء عن وصف البابا فرنسيس حكومة نيكاراغوا بالديكتاتورية.

وقال بيان خارجية نيكاراغوا: “بالنظر إلى المعلومات التي تم الكشف عنها من مصادر لها علاقة بالكنيسة الكاثوليكية، فإن حكومة المصالحة والوحدة الوطنية في نيكاراغوا تقرّر تعليق العلاقات الدبلوماسية بين دولة الفاتيكان وجمهورية نيكاراغوا”.

بدورها، ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق، نقلاً عن مصدر رفيع في الفاتيكان، أن رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا قرّر إغلاق سفارة الفاتيكان في ماناغوا وبعثة بلاده الدبلوماسية لدى الفاتيكان”.

وذكر أن أوامر القيادة بإغلاق مكاتب التمثيل جاءت على خلفية بيان للبابا فرنسيس شبه فيه حكومة نيكاراغوا بالديكتاتورية.

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