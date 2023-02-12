نيكوس كريستودوليدس يتصدر سباق الرئاسة في قبرص

تصدر المرشح الرئاسي القبرصي نيكوس كريستودوليدس استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بعد الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات، الأحد، وفق ما أفادت‭‭‭‭ ‬‬‬‬هيئة البث الرسمية القبرصية (سي.واي.بي.سي).

وقالت هيئة البث إن كريستودوليدس حصد نسبة أصوات بين 50.5 و53.5 بالمئة من التصويت مقارنة بأندرياس مافرويانيس الذي حصد ما بين 46.5 و49.5 بالمئة.

وأفادت هيئات بث أخرى بأن كريستودوليدس متقدم.

وكريستودوليدس (49 عاما) هو وزير الخارجية السابق، فيما كان الدبلوماسي مافرويانيس (66 عاما) كبير المفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلا دائما لقبرص لدى الأمم المتحدة.

وتدعم أحزاب الوسط ويمين الوسط كريستودوليدس فيما يلقى اليساري مافرويانيس دعم الحزب التقدمي للشعب العامل. ويقول كلا المرشحين إنهما مستقلان.

وسيواجه الرئيس المقبل مشكلات تتنوع من جمود في محادثات إعادة الوحدة مع القبارصة الأتراك في الجزيرة المنقسمة عرقيا، مرورا بنزاعات عمالية وسط تضخم خارج عن السيطرة، إلى انقسام جراء فضائح فساد وزيادة في الهجرة.

وتنعقد الانتخابات الرئاسية مرة كل خمسة أعوام. ويتولى نيكوس أناستاسيادس، المحافظ من حزب الديمقراطيين الحاكم في البلاد، منصب الرئيس منذ عام 2013، وانٌتخب لفترة أخرى في 2018. وبموجب القانون، لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة.