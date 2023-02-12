الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيكوس كريستودوليدس يفوز بالانتخابات الرئاسية في قبرص

منذ 6 دقائق
نيكوس كريستودوليدس

نيكوس كريستودوليدس

A A A
طباعة المقال

فاز نيكوس كريستودوليدس بالانتخابات الرئاسية القبرصية اليوم الأحد بعد جولة ثانية ونهائية من التصويت، وقدم وعودا بتشكيل حكومة وحدة مكلفة بكسر الجمود في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك.

وأظهرت النتائج الرسمية أن كريستودوليدس (49 عاما) حصد 51.9 بالمئة من الأصوات، بالمقارنة مع المرشح المنافس أندرياس مافرويانيس (66 عاما) الذي حصد 48.1 بالمئة من الأصوات.

وكريستودوليدس (49 عاما) هو وزير الخارجية السابق، فيما كان الدبلوماسي مافرويانيس (66 عاما) كبير المفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلا دائما لقبرص لدى الأمم المتحدة.

وسيواجه الرئيس المقبل مشكلات تتنوع من جمود في محادثات إعادة الوحدة مع القبارصة الأتراك في الجزيرة المنقسمة عرقيا، مرورا بنزاعات عمالية وسط تضخم خارج عن السيطرة، إلى انقسام جراء فضائح فساد وزيادة في الهجرة.

وتنعقد الانتخابات الرئاسية مرة كل خمسة أعوام. ويتولى نيكوس أناستاسيادس، المحافظ من حزب الديمقراطيين الحاكم في البلاد، منصب الرئيس منذ عام 2013، وانٌتخب لفترة أخرى في 2018. وبموجب القانون، لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال في تركيا- رويترز
زلزال تركيا - سوريا
بعد 6 أيام من الزلزال.. إنقاذ أطفال من تحت الأنقاض في تركيا
المشردين في تركيا جراء الزلزال- رويترز
زلزال تركيا - سوريا
باكستاني يتبرع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال بتركيا وسوريا
نيكوس كريستودوليدس
نيكوس كريستودوليدس يتصدر سباق الرئاسة في قبرص

الأكثر قراءة

الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
الدولار الأميركي
دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
مؤشر قياس الزلازل
باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"