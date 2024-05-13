نيكولا يوكيتش يقود دنفر ناجتس للتعادل مع مينيسوتا في دوري السلة الأمريكي

أحرز نيكولا يوكيتش 35 نقطة وسيطر على سبع كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه في فوز فريقه دنفر ناجتس خارج أرضه على مينيسوتا تيمبروولفز 115-107 في المباراة الرابعة بين الفريقين في الدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبهذا الفوز يتعادل دنفر مع مينيسوتا 2-2 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الخامسة بين الفريقين التي ستقام على أرض مينيسوتا منتصف الأسبوع الحالي.

وأحرز أرون جوردون 27 نقطة للفريق الفائز بينما سجل زميله جمال موراي 19 نقطة وأضاف كريستيان براون 11 نقطة لرصيد الفريق الزائر بعد مشاركته بديلا لأحد زملائه.

وسجل أنتوني إدواردز أكبر حصيلة من النقاط لمينيسوتا وهي 44 نقطة وأضاف زميله كارل-أنتوني تاونز 13 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة.

وفي المباراة الرابعة بقبل نهائي القسم الشرقي فاز إنديانا بيسرز في ملعبه على نيويورك نيكس 121-89 ليتعادل الفريقان 2-2 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الخامسة بين الفريقين في نيويورك غدا الثلاثاء.

وسجل تريسي هاليبرتون 20 نقطة لبيسرز الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والعاشر تواليا على أرضه.

وأضاف تي.جيه مكونيل 15 نقطة لرصيد الفريق الفائز أيضا وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وقال هاليبرتون “في نهاية المطاف أدينا المهمة وفزنا بمباراتينا على أرضنا… والآن سنلعب في نيويورك من جديد وعلينا الاستعداد جيدا لذلك.”

وأضاف هاليبرتون “نجحنا في إدارة دفة الأمور من البداية وحتى النهاية وأعتقد أن هذا يرجع إلى نضح هذه المجموعة الذي كان واضحا طوال العام.”

وأحرز أليك بيركس لاعب نيويورك 20 نقطة بعد أن شارك بديلا لأحد زملائه بينما أضاف زميله جالين برونسون 18 نقطة وغاب عن الربع الأخير.