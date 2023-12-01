نيكي الياباني يتراجع في أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع

تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق الجمعة وسجل أيضا أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات إثر بيانات اقتصادية قدمت أدلة إضافية على أن البنك المركزي الأمريكي قد ينهي رفع أسعار الفائدة.

وأنهى نيكي التعاملات على انخفاض 0.17 بالمئة مسجلا 33431.51 نقطة وخسر أيضا 0.58 بالمئة خلال الأسبوع.

وقطاع التكنولوجيا هو الوحيد الذي تراجع على نيكي. ومن بين 225 سهما تراجع 97 وصعد 125 واستقر ثلاثة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا والأقل تركيزا على شركات التكنولوجيا 0.32 بالمئة اليوم لكنه هبط 0.35 بالمئة خلال الأسبوع.

وصعدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل 3.5 نقطة أساس إلى 0.705 بالمئة اليوم الجمعة مقتفية أثر تعاف خلال الليل شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تسجيل انخفاضات حادة على مدى ثلاثة أيام.

وسجل المؤشر أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات في نوفمبر\تشرين الثاني ولامس ذروة 33 عاما في 20 نوفمبر\تشرين الثاني مسجلا 33853.46 نقطة لكن الزخم تراجع بعد ذلك.

وأربعة من أكثر خمسة أسهم انخفاضا الجمعة على نيكي من شركات التكنولوجيا.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.66 بالمئة وطوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.73 بالمئة وأدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.26 بالمئة وسهم تي.دي.كيه 1.57 بالمئة.

والسهم الخامس ذو الثقل الذي تراجع هو سهم شركة فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو إذ هبط 1.04 بالمئة.

أما شركات تصنيع السيارات فقد استمدت الدعم من تراجع الين خلال الليل من أعلى مستوياته في عدة أسابيع أمام الدولار. وحقق سهما تويوتا وهوندا مكاسب تقارب 1.4 بالمئة لكل منهما.