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نيكي الياباني يرتفع الى أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 15 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين، إذ قادت أسهم شركات صناعة الروبوتات المكاسب، وذلك رغم ترقب صدور بيانات هامة عن التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع.

وأنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم بارتفاع 1.03 بالمئة إلى 26446، وكان قد لامس في وقت سابق مستوى 26479.99 للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر\كانون الأول.

تعززت المعنويات في الأسواق اليابانية بفعل الارتفاع في وول ستريت خلال الليل، وتعززت المكاسب أيضا بسبب إعلان نتائج الأعمال في اليوم السابق من شركة ياسوكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات، والتي أشارت إلى تحسن أوضاع سلسلة التوريد.

وارتفع سهم ياسوكاوا 6.26 بالمئة ليقود المكاسب على المؤشر نيكي، وارتفع سهم فانوك 4.6 بالمئة.

وكانت أسهم شركات الآلات الدقيقة هي الأفضل أداء من بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، إذ تقدمت 2.98 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس 1.08 بالمئة إلى 1901.25 نقطة، كما لامس ذروة أسبوعين عند 1901.91 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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