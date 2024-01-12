الجمعة 30 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 12 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيكي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 34 عاما

منذ 35 دقيقة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

A A A
طباعة المقال

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى له في 34 عاما ليسجل أفضل أسبوع له منذ مارس آذار 2022 مدعوما بتراجع الرهانات على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي قريبا والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب.

وصعد نيكي 1.06 بالمئة إلى 35422.95 نقطة عند الإغلاق اليوم الجمعة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 2.25 بالمئة إلى 35839.65 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير شباط 1990. وارتفع المؤشر سبعة بالمئة تقريبا وسجل أعلى مستوى له منذ عدة عقود في كل يوم تداول هذا الأسبوع.

وزادت تقلبات المؤشر خلال اليومين الماضيين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر تشرين الأول عندما عدل بنك اليابان سياسته بشكل غير متوقع ليسمح بارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر.

وتلقى نيكي دعما من تراجع الرهانات على أن بنك اليابان سينهي سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 22 و23 يناير كانون الثاني.

وأعطت بيانات الأجور هذا الأسبوع حافزا إضافيا للبنك المركزي للتروي في التحول باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما يابانية بصافي 296.2 مليار ين (2.04 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير كانون الثاني بعد أسبوعين من عمليات البيع.

وقفز نيكي 6.3 بالمئة حتى الآن هذا العام وهو المؤشر العالمي الرئيسي الوحيد الذي حقق مكاسب بخلاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي الذي ارتفع 0.21 بالمئة.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني اثنين بالمئة تقريبا. وهبط المؤشر هانج سينج في هونج كونج 4.43 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجا على القصف الأمريكي
"ارفعوا أيديكم عن اليمن".. مظاهرة في واشنطن احتجاجا على القصف الأمريكي
الدولار الأميركي
الدولار مستقر والأسواق تقيم بيانات التضخم الأمريكية غير الواضحة
روسيا
بعد ضربات أمريكية وبريطانية على اليمن.. روسيا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
تحذير هام من حزب الله لأهالي جنوب لبنان!
طقس لبنان
حنين تعصف بلبنان.. إليكم ذروة المنخفض الجوي والأمطار الطوفانية!
الأشرفية
إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!